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Ракурс
Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус

17 дек 2020, 12:17
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У президента Франции Эммануэля Макрона нашли коронавирус. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, глава государства сдал положительный тест на COVID-19.

В сообщении говорится, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно, — заявили в Елисейском дворце.


По данным Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии во Франции обнаружено 2 млн 465 тыс. 126 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 59,4 тыс. xеловек.

14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте погиб премьер-министр королевства Эсватини (прежнее название — Свазиленд) Амброз Дламини.

Источник: Ракурс


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