Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус

https://racurs.ua/n147915-prezident-francii-makron-sdal-polojitelnyy-test-na-koronavirus.html

Ракурс

У президента Франции Эммануэля Макрона нашли коронавирус. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, глава государства сдал положительный тест на COVID-19.

В сообщении говорится, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно, — заявили в Елисейском дворце.



По данным Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии во Франции обнаружено 2 млн 465 тыс. 126 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 59,4 тыс. xеловек.

14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте погиб премьер-министр королевства Эсватини (прежнее название — Свазиленд) Амброз Дламини.