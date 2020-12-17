«Инвестнянь» узаконили в Раде

Рада поддержала законопроект о «инвестнянях»

https://racurs.ua/n147917-investnyan-uzakonili-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 17 декабря, поддержала так называемый законопроект о «инвестнянях».

За законопроект «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» проголосовали 252 народных избранника. Об этом сообщается на сайте Рады.

Свои голоса за этот законопроект отдали 221 депутат из «Слуги народа», 20 народных избранников из депутатской группы «Довира», четыре депутата из группы «За будущее» и семь внефракционных депутатов.

Этот закон выделяет новый тип инвесторов — инвесторов со значительными инвестициями и инвестиционный проект со значительными инвестициями. Для таких инвесторов предусмотрен ряд льгот и определены инструменты предоставления государственной поддержки.

Также законопроект предлагает ввести институт специального инвестиционного договора, который будет заключаться между инвестором и украинским правительством и согласовывать соответствующие правила и гарантии для инвесторов.

Этот закон распространяется на инвестпроекты, предусматривающие:

создание от 80 новых рабочих мест со средней зарплатой, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней зарплаты в сфере в соответствующем регионе;

размер инвестиций в течение срока его реализации превышает сумму, эквивалентную 20 мн евро;

срок реализации инвестпроекта не превышает пять лет.

Соответствующие инвестпроекты могут осуществляться в следующих областях:

перерабатывающей промышленности (кроме производства и оборота табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков);

добычи с целью дальнейшей переработки или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа);

обращении с отходами;

транспорте;

складском хозяйстве;

почтовой и курьерской деятельности, логистике;

образовании, науке и научно-технической деятельности;

здравоохранении;

искусстве;

культуре;

спорте;

туризме и курортно-рекреационной сфере.

Господдержка предусматривает такую ​​помощь для инвесторов со стороны государства:

освобождение от налога на прибыль на пять лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;

обеспечение преимущественного права пользования земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестпроекта;

обеспечение за счет бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников строительства, ремонта и реставрации объектов смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроекта.

Отмечается, что помощь от государства в таких случаях не должна превышать 30% процентов от планового объема инвестиций.