Неоднозначный мэр — Зеленский посочувствовал семье Кернеса, фото — Наш Харьков

https://racurs.ua/n147921-neodnoznachnyy-mer-zelenskiy-posochuvstvoval-seme-kernesa.html

Ракурс

Смерть Геннадия Кернеса прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства написал в своих соцсетях, что «отношение к Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным», поскольку он прошел такой путь в жизни, который «точно исключает единодушие в его оценках».

Зеленский посочувствовал семье и близким городского головы и заявил, что у Кернеса «было видение развития своего города», а мэр вкладывал в Харьков все свои эмоции и компетенции.

Люди это ценили. Люди избирали именно его городским головой, — заявил Зеленский.

Президент считает, что лучшей памятью о Кернесе будет обеспечение следующим мэром Харькова соответствующего качества управления городским хозяйством и «социально ориентированного содержания городской политики».

«Ракурс» сообщал, что в Харькове объявили траур из-за смерти Кернеса.