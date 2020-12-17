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Лещенко назначили во главе нового министерства — назначения в Кабмине

Лещенко назначили во главе нового министерства в Кабмине

17 дек 2020, 13:25
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Романа Лещенко в Раде 17 декабря назначили во главе нового ведомства в Кабинете министров — Министерства аграрной политики.

За его кандидатуру отдали голоса 242 народных депутата, сообщается в трансляции из парламента.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Лещенко назначили во главе нового министерства — назначения в Кабмине

Он окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им. Шевченко.


16 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Шмыгаль во время выступления в Раде сегодня анонсировал обновление в начале 2021 года в Украине Минагрополитики.

Источник: Ракурс


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