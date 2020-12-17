Путин пообещал «прямую» поддержку боевикам ЛДНР, фото – epa-efe

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Ракурс

Дальнейшую поддержу боевиков на Донбассе со стороны России пообещал Владимир Путин.

Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отметил, что развитие отношений между РФ и Украиной зависит от украинских властей.

Практически все предыдущие главы государства, а также действующий, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе и объединения страны. Но ничего не получается, — сказал президент России.

Он заявил, что процесс замирает якобы из-за того, что украинская власть опирается крайние националистические силы. Путин сказал, что планирует и дальше поддерживать боевиков ЛДНР.

Мы будем наращивать поддержку Донбасса. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Понимаем всю сложность ситуации там. В рамках нормандского формата мы договорились о прекращении боевых действий, это очень важно. Но ничего не разблокировано с точки зрения социальной сферы, экономики, — прокомментировал Путин.

По его слова, украинские власти якобы дают понять, что они не собираются соблюдать минские соглашения.

Но я хочу сказать, что документ подписан под эгидой ООН и имеет статус международного документа. И в одностороннем порядке отказаться от его соблюдения нельзя, — сказал Путин.



Ранее «Ракурс» сообщал, процесс обмена пленными на Донбассе блокируют представители незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР.

Контролируемые Кремлем боевики выдвигают требования, которые не выполнить — требуют процессуальной «очистки» девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.