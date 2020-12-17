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Ракурс
Єгипет. Фото: Istock

Правила в’їзду до Єгипту змінили для українців

17 гру 2020, 14:22
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Подорож для Єгипту для українців тепер обернеться зайвим клопотом. З початку грудня влада Єгипту посилила вимоги до негативних ПЛР-тестів, які мають надавати українці під час прибуття до країни.

Відтепер обов’язковою умовою для в’їзду є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який має бути виконаний за 72 години до прибуття. Про це пише посольство України в Єгипті.


Тест має відповідати низці вимог:

  • містити точні дату та час здачі тесту;
  • бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, і має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код з посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;
  • не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
  • має бути вказаним проведений вид тесту;
  • мати позначку, що було проведено тестування типу RT-PCR;
  • має бути виданий англійською мовою;
  • містити інформацію про особу, якій належить тест.

Наголошується, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту.

Вимоги до українців. Фото: Коронавірус в регіонах

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі стрімко поширюється, тому влада Єгипту вирішила ввести обов’язкове тестування на коронавірус для туристів, які прибувають до країни. Таке рішення ухвалили через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у країнах, громадяни яких найчастіше обирають саме цей курорт для подорожі.

Джерело: Ракурс


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