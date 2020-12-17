Правила в’їзду до Єгипту змінили для українців

Єгипет. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147927-pravyla-v-yizdu-do-iegyptu-zminyly-dlya-ukrayinciv.html

Ракурс

Подорож для Єгипту для українців тепер обернеться зайвим клопотом. З початку грудня влада Єгипту посилила вимоги до негативних ПЛР-тестів, які мають надавати українці під час прибуття до країни.

Відтепер обов’язковою умовою для в’їзду є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який має бути виконаний за 72 години до прибуття. Про це пише посольство України в Єгипті.

Тест має відповідати низці вимог:

містити точні дату та час здачі тесту;

бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, і має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код з посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;

не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

має бути вказаним проведений вид тесту;

мати позначку, що було проведено тестування типу RT-PCR;

має бути виданий англійською мовою;

містити інформацію про особу, якій належить тест.

Наголошується, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі стрімко поширюється, тому влада Єгипту вирішила ввести обов’язкове тестування на коронавірус для туристів, які прибувають до країни. Таке рішення ухвалили через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у країнах, громадяни яких найчастіше обирають саме цей курорт для подорожі.