Вітренка не обрали новим першим віце-прем’єром

https://racurs.ua/ua/n147907-vitrenka-obraly-novym-pershym-vice-premierom.html

Ракурс

Юрія Вітренка, колишнього топ-менеджера «Нафтогазу України» не обрали в Раді першим віце-прем'єром в уряді Дениса Шмигаля.

За це рішення проголосували тільки 185 нардепів. За Вітренка, зокрема, не проголосували і у фракції «Слуга народу».

Юрій Вітренко до 17 липня 2020 року працював директором із розвитку бізнесу та виконавчим директором «Нафтогазу». 44-річний Вітренко також був членом Наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (з жовтня 2019 по січень 2020 року).

У грудні 2019 року Вітренко підписав із «Газпромом» новий контракт про транзит російського газу на п’ять років. Контракт був укладений за європейськими правилами, з принципом «бери або плати» та відповідно, мінімально гарантованим доходом 7,2 млрд дол.

Вітренко був учасником справи у Стокгольмському арбітражі щодо стягення з «Газпрому» 3 млрд дол. У липні 2020 року його було скорочено з «Нафтогазу»

Кандидатуру Вітренка погодили на зборах фракції «Слуги народу» 14 грудня, але профільний комітет Ради призначення не рекомендував.

«Ракурс» повідомляв, що Вітренка преміюють 4 млн дол. за справу «Газпрома».