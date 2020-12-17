Витренко не избрали новым первым вице-премьером

https://racurs.ua/n147907-vitrenko-naznachili-v-rade-novym-pervym-vice-premerom.html

Ракурс

Юрия Витренко, бывшего топ-менеджера «Нафтогаза Украины» не избрали в Раде первым вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля.

За это решение проголосовали только 185 нардепов. Причем голосов не нашлось и во фракции партии власти «Слуга народа».

Юрий Витренко до 17 июля 2020 года работал директором по развитию бизнеса и исполнительным директором «Нафтогаза». 44-летний Витренко также был членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» (с октября 2019 по январь 2020 года).

В декабре 2019 года Витренко подписал с «Газпромом» новый контракт о транзите российского газа на пять лет. Контракт был заключен по европейским правилам, с принципом «бери или плати» и соответственно, минимально гарантированным доходом 7,2 млрд долл.

Витренко был участником дела в Стокгольмском арбитраже о штрафе «Газпромом» 3 млрд долл. В июле 2020 года был сокращен из «Нафтогаза».

Кандидатуру Витренко согласовали на собрании фракции «Слуги народа» 14 декабря, но профильный комитет Рады назначение не рекомендовал.

«Ракурс» сообщал, что Витренко премируют 4 млн долл. за дело «Газпрома».