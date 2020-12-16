Витренко получит четыре млн. дол. премии за дело с «Газпромом», фото – epravda

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Юрий Витренко, бывший исполнительный директор «Нафтогаза», получит 4 млн долл. премии за сопровождение дела с «Газпромом» и его выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

По словам замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, Витренко очень не любят в «Газпроме» и он мог претендовать на эту премию. Об этом сообщается в телеграм-канале «PavlovskyNEWS».

Также Кравчук уточнила, что сейчас эти деньги будут переданы в бюджет. Однако из-за финансовых сложностей в стране вся сумма будет выплачена частями в течение четырёх лет.

Витренко должен прилететь сегодня из Европы, где он был по личным делам, на профильный комитет в Киев. Завтра или послезавтра может пройти голосование за его назначение министром энергетики.

Евгения Кравчук готова поддержать его кандидатуру, как и большинство её коллег по фракции «Слуга народа».

В феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать «Нафтогаз» выплатить ему премию за полученные от «Газпрома» 2,9 млрд долл.

Из-за невыплат премий Витренко предложил воспользоваться формулой Шарикова из кинофильма «Собачье сердце», который считал, что надо «взять все, да и поделить». Так он хотел поделить выигранные у «Газпрома» почти 3 млрд долл. между всеми украинцами.

Напомним, Юрий Витренко 16 июля попрощался с работой в компании НАК «Нафтогаз». Чиновник отмечал, что его увольнение связано с изменением приоритетов компании.

Он сотрудничал с «Нафтогазом» с 2002 года. С 2018 года он занимал должность исполнительного директора компании.