Арест без залога за наркопреступления разрешили в Украине. Фото: depositphotos.com

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Верховная Рада запретила назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

В среду, 16 декабря, парламент принял во втором чтении законопроект № 3915 «О внесении изменения в ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно права следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве», инициатором которого был президент Владимир Зеленский. Документ приняли 263 нардепа, за него проголосовали без обсуждения. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что лицам, которые обоснованно подозреваются в наркопреступлениях, будут избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. В ст. 307 УКУ предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как известно, за основу этот закон нардепы одобрили в середине сентября. Тогда за него проголосовали 246 нардепов.

Напомним, на минувшей неделе СБУ блокировала банду наркоторговцев. Группа из более 20 бандитов наладили продажу кокаина, мефедрону, героина, амфетамина, каннабиса и других наркотических веществ на территории 15 областей Украины.