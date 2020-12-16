Арешт без застави за наркозлочини дозволили в Україні. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Верховна Рада заборонила призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов’язаних зі збутом і оборотом наркотиків.

У середу, 16 грудня, парламент ухвалив у другому читанні законопроект № 3915 «Про внесення зміни до ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні», ініціатором якого був президент Володимир Зеленський. Документ ухвалили 263 нардепи, за нього проголосували без обговорення. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що особам, які обґрунтовано підозрюються в наркозлочинах, обиратимуть запобіжний захід у виді утримання під вартою без альтернативи внесення застави. У ст. 307 ККУ передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Як відомо, за основу цей закон нардепи схвалили в середині вересня. Тоді за нього проголосували 246 нардепів.

Нагадаємо, на минулому тижні СБУ блокувала банду наркоторговців. Група з понад 20 бандитів налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, амфетаміну, канабісу та інших наркотичних речовин на території 15 областей України.