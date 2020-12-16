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Ракурс
У месенджері Telegram стався глобальний збій

У месенджері Telegram стався глобальний збій (КАРТА)

16 гру 2020, 15:50
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Користувачі Telegram (Телеграм) повідомили про збій в роботі месенджера.

За інформацією сайту Downdetector, який відстежує роботу популярних сервісів, переважна більшість користувачів (90%) по обіді 16 грудня заявили про проблеми з підключенням, у 9% не потрапляють повідомлення.

Скарги надходять з України, Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, Польщі, Туреччини, Японії, Мексики.

Раніше сьогодні повідомлялося про проблеми в роботі WhatsApp, YouTube і Telegram. У випадку з останнім сервісом більшість скарг надійшло уранці о 08.00 за Києвом.

У месенджері Telegram стався глобальний збій, карта — Downdetektor

Telegram неможливо обновити — 91% користувачів зазначає, що програма не працює зовсім. Ще 9% не можуть відправити повідомлення.


У месенджері Telegram стався глобальний збій

«Ракурс» повідомляв, що 14 грудня у Googlе стався глобальний збій. Не працювали сайт відеохостингу YouTube, пошта Gmail та інші сервіси.

Джерело: Ракурс


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