У месенджері Telegram стався глобальний збій

https://racurs.ua/ua/n147877-u-mesendjeri-telegram-stavsya-globalnyy-zbiy-karta.html

Ракурс

Користувачі Telegram (Телеграм) повідомили про збій в роботі месенджера.

За інформацією сайту Downdetector, який відстежує роботу популярних сервісів, переважна більшість користувачів (90%) по обіді 16 грудня заявили про проблеми з підключенням, у 9% не потрапляють повідомлення.

Скарги надходять з України, Росії, Білорусі, Грузії, Латвії, Польщі, Туреччини, Японії, Мексики.

Раніше сьогодні повідомлялося про проблеми в роботі WhatsApp, YouTube і Telegram. У випадку з останнім сервісом більшість скарг надійшло уранці о 08.00 за Києвом.

Telegram неможливо обновити — 91% користувачів зазначає, що програма не працює зовсім. Ще 9% не можуть відправити повідомлення.

«Ракурс» повідомляв, що 14 грудня у Googlе стався глобальний збій. Не працювали сайт відеохостингу YouTube, пошта Gmail та інші сервіси.