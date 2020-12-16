Нових голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА погодив Кабмін

Нових голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА призначив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n147876-novyh-goliv-zaporizkoyi-ta-ivano-frankivskoyi-oda-pryznachyv-kabmin.html

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Призначення нових голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій погодив Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 16 грудня.

Про це сьогодні заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Новим очільником Івано-Франківської ОДА стане Андрій Бойчук, а Запорізькою ОДА керуватиме Олександр Старух.

Останній вже займав цю посаду у 2008−2010 роках. Відомо, що після відходу з губернаторської посади Старух займався науковою діяльністю в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. З 2013 року він виконував обов’язки голови Запорізької обласної організації партії «Батьківщина».

Водночас на сайті Запорізької обласної державної адміністрації зазначено, що її поки очолює Віталій Боговін, котрого призначили цьогоріч у червні.

Андрій Бойчук є засновником благодійного фонду «Центр волонтерських ініціатив». Раніше він був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана та керував Департаментом з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго.