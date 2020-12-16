Зеленський. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n147874-zelenskyy-ta-shefir-vlashtuvaly-fizkultperervu-ta-pozmagalysya-u-ping-pong-kuryozne-video.html

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Володимир Зеленський, президент Україні, в рамках нового інтерв’ю для одного зі світових видань попозував під час фізкультперерви.

Очільник держави зіграв зі своїм помічником Сергієм Шефіром у настільний теніс у робочий час. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Instagram.

За словами речниці, шеф позував перед фотокамерами, які знімали ілюстрації для інтерв’ю. Гарант влучно подавав м’яч, поки йшла зйомка.

Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента фотографують в різних форматах. Серед іншого — і під час короткої фізкультперерви, — написала прес-секретар президента.



Речниця президента додала, що Зеленський давав інтерв’ю одному з американських видань, але деталі поки не оголосила.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський опублікував нове фото зі своїми батьками. Глава держави 26 листопада відвідав Кривий Ріг та заїхав в гості до батьків. Разом з татом та мамою він повечеряв.