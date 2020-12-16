Зеленский. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в рамках нового интервью для одного из мировых изданий попозировал во время физкультперерыва.

Глава государства сыграл со своим помощником Сергеем Шефиром в настольный теннис в рабочее время. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram.



По словам пресс-секретаря, шеф позировал перед фотокамерами, которые снимали иллюстрации для интервью. Гарант метко подавал мяч, пока шла съемка.

Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткой физкультминутки, — написала пресс-секретарь президента.



Пресс-секретарь президента добавила, что Зеленский давал интервью одному из американских изданий, но детали пока не объявила.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото со своими родителями. Глава государства 26 ноября посетил Кривой Рог и заехал в гости к семье. Вместе с папой и мамой он поужинал.