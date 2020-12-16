Будет ли повышение пенсий в 2021 году, рассказал Шмыгаль

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О повышении пенсий в 2021 году рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 16 декабря. Он также пообещал не уменьшать соцвыплаты.

Минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. грн. Ни одна социальная выплата в бюджете на следующий год не будет уменьшена. Все пенсии будут проиндексированы, — сообщил премьер.

По его словам, в следующем году состоится индексация пенсий украинцев в соответствии с законодательством. Кроме этого, вырастет минимальная пенсия и будут внедрены дополнительные программы поддержки пенсионеров старше 75 лет.

Повышение пенсий в 2021 году стартует с 1 января благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. Пенсии в январе 2021 года вырастут на 300 грн — до 2 тыс. 400 грн, а с декабря — до 2 тыс. 600 грн. Повышение охватит тех, кто имеет более 30 лет стажа (35 — для мужчин) и возраст 65+.

Индексацию пенсий в 2021 году на 11% проведут 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

С июля государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте 75−80 лет. Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 года вырастет на 80 грн и составит 1 тыс. 934 грн.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2021 год. Шмыгаль назвал главную смету страны на следующий год — бюджетом возможностей для развития. Доходы госбюджета-2021 планируются на уровне почти 1,1 трлн грн. Премьер подчеркнул, что ставки основных налогов не увеличиваются. Речь идет о ставках НДС, НДФЛ, ЕСВ и налога на прибыль предприятий.

Глава правительства убежден, что наполнить бюджет-2021 удастся за счет «роста экономики и ликвидации схем в налоговой и на таможне».