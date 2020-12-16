Чи буде підвищення пенсій в 2021 році, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147873-chy-bude-pidvyschennya-pensiy-v-2021-roci-rozpoviv-shmygal.html

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Про підвищення пенсій у 2021 році розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 грудня. Він також пообіцяв не зменшувати жодної соцвиплати.

Мінімальна зарплатня зросте до 6 тис. грн. Жодна соціальна виплата в бюджеті на наступний рік не буде зменшена. Всі пенсії будуть проіндексовані, — розповів прем'єр.

За його словами, у наступному році відбудеться індексація пенсій українців у відповідності до законодавства. Окрім цього, зросте мінімальна пенсія та будуть впроваджені додаткові програми підтримки пенсіонерів старших 75 років.

Підвищення пенсій у 2021 році стартує з 1 січня завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати з 5 тис. грн до 6 тис. грн. Пенсії у січні 2021 року зростуть на 300 грн — до 2 тис. 400 грн, а з грудня — до 2 тис. 600 грн. Підвищення охопить тих, хто має понад 30 років стажу (35 — для чоловіків) та вік 65+.

Індексацію пенсій у 2021 році на 11% проведуть 1 березня. У квітні заплановано автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу.

З липня держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам віком 75−80 років. Громадяни старше 80 років отримуватимуть додатково до 500 грн. При цьому, мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці з грудня 2021 року, зросте на 80 грн і становитиме 1934 грн.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2021 рік. Шмигаль назвав головний кошторис країни на наступний рік — бюджетом можливостей для розвитку. Доходи держбюджету-2021 плануються на рівні майже 1,1 трлн грн. Прем'єр наголосив, що ставки основних податків не збільшуються. Йдеться про ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ і податок на прибуток підприємств.

Глава уряду переконаний, що наповнити бюджет-2021 вдасться за рахунок «зростання економіки і ліквідації схем у податковій та на митниці».