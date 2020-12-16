Когда «перетасуют» Кабмин, рассказал Шмыгаль

Когда «перетасуют» Кабмин, рассказал Шмыгальhttps://racurs.ua/n147872-kogda-peretasuut-kabmin-rasskazal-shmygal.htmlРакурс
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил, что представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования в ближайшее время.
Накануне Верховная Рада ограничила функции исполняющих обязанности министров. Об этом премьер-министр заявил во время заседания правительства.
Сейчас Министерством энергетики руководит временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, а Министерством образования — скандальный Сергей Шкарлет.
По словам Шмыгаля, в ближайшее время в правительстве пройдет кадровая ротация сразу в нескольких министерствах.
Мы не можем оставить такие важные отрасли, как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров, — заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее мы сообщали, что фракция «Слуга народа» провела заседание, на котором рассматривались кандидатуры нескольких возможных новых членов Кабмина. Были рассмотрены следующие кандидатуры:
- Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины;
- Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки;
- Романа Лещенко на должность министра аграрной политики;
- Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов;
- Романа Опимаха на главы Минэкологии.
Также сегодня, 16 декабря, в отставку отправили министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. За такое решение нашелся 251 голос народных депутатов. Накануне Бессараб и глава Минэкологии написали заявления об увольнении. Рассмотрение отставки министра экологии Романа Абрамовского отложили по просьбе профильного комитета.