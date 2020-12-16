Когда «перетасуют» Кабмин, рассказал Шмыгаль

Шмыгаль. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147872-kogda-peretasuut-kabmin-rasskazal-shmygal.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил, что представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования в ближайшее время.

Накануне Верховная Рада ограничила функции исполняющих обязанности министров. Об этом премьер-министр заявил во время заседания правительства.

Сейчас Министерством энергетики руководит временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, а Министерством образования — скандальный Сергей Шкарлет.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время в правительстве пройдет кадровая ротация сразу в нескольких министерствах.

Мы не можем оставить такие важные отрасли, как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров, — заявил Шмыгаль.



Напомним, ранее мы сообщали, что фракция «Слуга народа» провела заседание, на котором рассматривались кандидатуры нескольких возможных новых членов Кабмина. Были рассмотрены следующие кандидатуры:

Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины;

Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки;

Романа Лещенко на должность министра аграрной политики;

Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов;

Романа Опимаха на главы Минэкологии.

Также сегодня, 16 декабря, в отставку отправили министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. За такое решение нашелся 251 голос народных депутатов. Накануне Бессараб и глава Минэкологии написали заявления об увольнении. Рассмотрение отставки министра экологии Романа Абрамовского отложили по просьбе профильного комитета.