Вырасти из пионерских шорт Вятрович призвал Бужанского

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Ракурс

Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году, которое определяет перечень важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, вызвало бурные обсуждения в Верховной Раде.

Нардепы из фракций «ЕС», «Голос», «За будущее» и «Батькивщина» поддержали его принятие, в то время как фракция ОПЗЖ выступила против. Кроме Нестора Шуфрича документ раскритиковал и представитель монобольшинства — «слуга» Максим Бужанский.

Хватит с нас легализации ССовцев, — заявил Бужанский, вспомнив о дивизии СС «Галичина».

Ему ответил нардеп от «Европейской солидарности», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович:

Пора уже вырастать из пионерских шорт, пора уже отрываться от истории ВКПБ (Всесоюзной коммунистической партии большевиков — ред.). И пробовать смотреть на украинскую историю украинскими глазами.

Также нардеп призвал коллег поддержать постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году.

Совместное представление о прошлом — важный элемент формирования национальной идентичности и общей памяти… В этом календаре мы чтим и воинов УПА и воинов Красной армии, и казаков и князей… Это те события и фигуры, которые будут объединять Украину, — резюмировал Вятрович.

Впоследствии это постановление 238 голосами «за» было принято в целом.

Напомним, это уже не первый спор на идеологической почве Вьятровича и Бужанского. Ранее Вятрович назвал «слугу» неинтересным маргиналом с совковым взглядом на прошлое Украины.