Вирости з піонерських шортів В’ятрович порекомендував Бужанському

https://racurs.ua/ua/n147871-vyrosty-z-pionerskyh-shortiv-v-yatrovych-porekomenduvav-bujanskomu.html

Ракурс

Постанова про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році, яка визначає перелік найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, викликала бурхливі обговорення у Верховній Раді.

Нардепи з фракцій «ЄС», «Голосу», «За майбутнє" і «Батьківщини» підтримали її ухвалення, в той час як фракція ОПЗЖ виступила проти. Окрім Нестора Шуфрича проект цієї постанови розкритикував і представник монобільшості — «слуга» Максим Бужанський.

Досить з нас легалізації ССівців, — заявив Бужанський, згадавши про дивізію СС «Галичина».

Йому відповів нардеп від «Європейської солідарності"екс-глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович:

Час вже виростати із піонерських шортів, пора вже відриватися від історії ВКПБ (Всесоюзної комуністичної партії більшовиків — ред.). І пробувати дивитися на українську історію українськими очима.

Також нардеп закликав колег підтримати постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році.

Спільне уявлення про минуле — важливий елемент формування національної ідентичності і спільної пам’яті… У цьому календарі ми вшановуємо і вояків УПА і вояків Червоної армії, і козаків і князів… Це ті події і постаті, які єднатимуть Україну, — резюмував В’ятрович.

Згодом цю постанову 238 голосами «за» було прийнято в цілому.

Нагадаємо, це вже не перша суперечка на ідеологічному ґрунті В’ятровича і Бужанського. Раніше В’ятрович назвав «слугу» нецікавим маргіналом із совковим поглядом на минуле України.