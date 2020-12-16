Коли «перетасують» Кабмін, розповів Шмигаль

Шмигаль. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147872-koly-peretasuut-kabmin-rozpoviv-shmygal.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики та освіти вже найближчим часом.

Напередодні Верховна рада обмежила функції виконуючих обов’язки міністрів. Про це прем'єр-міністр заявив під час засідання уряду.

Наразі Міністерством енергетики керує тимчасово виконуючий обов’язки міністра Юрій Бойко, а Міністерством освіти — скандальний Сергій Шкарлет.

За словами Шмигаля, вже найближчим часом в уряді пройде кадрова ротація відразу у декількох міністерствах.

Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів, — заявив Шмигаль.

Зокрема, Кабінет міністрів України має намір створити «аграрне» міністерство на початку 2021 року, і призначити його очільника, дискусії щодо кандидатури якого нині тривають.

Україна має потужний аграрний сектор, тому я з перших місяців роботи нашого уряду говорив про необхідність відновлення роботи профільного «аграрного» міністерства, — сказав прем'єр-міністр.



Він додав, що Україні потрібна ефективна державницька політика у сфері аграрно-промислового комплексу, а також захист інтересів українських виробників.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фракція «Слуга народу» провела засідання, на якому розглядалися кандидатури кількох можливих нових членів Кабміну. Були розглянуті наступні кандидатури:

Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики України;

Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки;

Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики;

Юлії Лапутиної на посаду міністра у справах ветеранів;

Романа Опімаха на очільника Мінекології.

Також сьогодні, 16 грудня, у відставку відправили міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. За таке рішення знайшовся 251 голос народних депутатів. Напередодні Бессараб і очільник Мінекології написали заяви на звільнення. Розгляд відставки міністра екології Романа Абрамовського відтермінували на прохання профільного комітету.