Новых глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА согласовал Кабмин

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Назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской облгосадминистраций согласовал Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 декабря.

Об этом сегодня заявил премьер Денис Шмыгаль.

Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Андрей Бойчук, а управлять Запорожской ОГА будет Александр Старух.

Последний уже занимал эту должность в 2008—2010 годах. Известно, что после ухода из губернаторской должности Старух занимался научной деятельностью в Институте политических и этнонациональных исследований НАН Украины. С 2013 года он также исполнял обязанности председателя Запорожской областной организации партии «Батькивщина».

В то же время на сайте Запорожской областной государственной администрации указано, что ее все еще возглавляет Виталий Боговин, которого назначили в июне 2020 года.

Андрей Бойчук является основателем благотворительного фонда «Центр волонтерских инициатив». Ранее он был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана и руководил Департаментом по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго.