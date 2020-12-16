В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой

https://racurs.ua/n147877-v-messendjere-telegram-proizoshel-globalnyy-sboy-karta.html

Ракурс

Пользователи Telegram (Телеграм) сообщили о сбое в работе мессенджера.

По информации сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов, подавляющее большинство пользователей (90%) после обеда 16 декабря заявили о проблемах с подключением, в 9% пропадали сообщения.

Жалобы поступают из Украины, России, Беларуси, Грузии, Латвии, Польши, Турции, Японии, Мексики.

Ранее сегодня сообщалось о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. В случае с последним сервисом большинство жалоб поступило утром в 08.00 по Киеву.

Telegram было невозможно обновить — 91% пользователей отмечали, что программа не работает совсем. Еще 9% не могли отправить сообщение. Позже ситуация исправилась.

«Ракурс» сообщал, что 14 декабря в Googlе произошел глобальный сбой. Не работали сайт видеохостинга YouTube, почта Gmail и другие сервисы.