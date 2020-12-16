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Ракурс
В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой

В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой (КАРТА)

16 дек 2020, 15:50
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Пользователи Telegram (Телеграм) сообщили о сбое в работе мессенджера.

По информации сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов, подавляющее большинство пользователей (90%) после обеда 16 декабря заявили о проблемах с подключением, в 9% пропадали сообщения.

Жалобы поступают из Украины, России, Беларуси, Грузии, Латвии, Польши, Турции, Японии, Мексики.

Ранее сегодня сообщалось о проблемах в работе WhatsApp, YouTube и Telegram. В случае с последним сервисом большинство жалоб поступило утром в 08.00 по Киеву.

В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой, карта — Downdetektor

Telegram было невозможно обновить — 91% пользователей отмечали, что программа не работает совсем. Еще 9% не могли отправить сообщение. Позже ситуация исправилась.


В мессенджере Telegram произошел глобальный сбой, карта - Downdetektor

«Ракурс» сообщал, что 14 декабря в Googlе произошел глобальный сбой. Не работали сайт видеохостинга YouTube, почта Gmail и другие сервисы.

Источник: Ракурс


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