Вітренко отримає чотири млн дол. премії за справу з «Газпромом», фото – epravda

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Юрій Вітренко, колишній виконавчий директор «Нафтогазу», отримає 4 млн дол. премії за супровід справи з «Газпромом» і його виграш в Стокгольмському арбітражі.

За словами заступника голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук, Вітренко дуже не люблять в «Газпромі» і він мав право претендувати на цю премію. Про це повідомляють у телеграм-каналі «PavlovskyNEWS».

Також Кравчук уточнила, що зараз ці гроші будуть передані в бюджет. Однак через фінансові труднощі в країні всю суму виплатять частинами протягом чотирьох років.

Вітренко сьогодні повинен прилетіти з Європи, де він був у приватних справах, на профільний комітет до Києва. Завтра або післязавтра може пройти голосування за його призначення міністром енергетики.

Євгенія Кравчук готова підтримати його кандидатуру, як і більшість її колег з фракції «Слуга народу».

У лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов’язати «Нафтогаз» виплатити йому премію за отримані від «Газпрому» 2,9 млрд дол.

Через невиплату премій Вітренко запропонував скористатися формулою Шарікова з кінофільму «Собаче серце», який вважав, що треба «взяти все, та й поділити». Так він хотів поділити виграні майже 3 млрд дол. між жителями України.

Нагадаємо, Юрій Вітренко 16 липня попрощався із роботою в компанії НАК «Нафтогаз». Посадовець зазначав, що його звільнення пов’язане зі зміною пріоритетів компанії.

Він співпрацював з «Нафтогазом» із 2002 року. З 2018 року обіймав посаду виконавчого директора компанії.