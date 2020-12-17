Аномальный ураган сфотографировал телескоп Hubble

Телескоп «Хаббл» проследил за аномальным ураганом на Нептуне, фото: NASA

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Ракурс

Космический телескоп Hubble проследил за аномальным ураганом на восьмой планеты Солнечной системы — Нептуне.

Этот ураган, заметили несколько лет назад. На фотоснимках такие ураганы выглядят как темные пятна, сообщает пресс-служба NASA.

Обычно ураганы на Нептуне продолжаются примерно два земных года. Они возникают как области повышенного давления на средних широтах, стабилизируясь силой Кориолиса, возникающей из-за вращения планеты вокруг своей оси.

При смещении ураганов к экватору влияние силы Кориолиса ослабевает и они рассеиваются.

Так случилось уже с тремя ураганами, за которыми ученые наблюдали с помощью Hubble. Однако четвертый ураган, зафиксированный в 2018 году, который получил название NDS-2018, по непонятным пока причинам не только уцелел после движения к экватору планеты, но и изменил направление движения на противоположное, начав движение на север и снова стабилизировавшись.

Диаметр этого урагана составляет 7,5 тыс. км, что больше, чем ширина Атлантического океана на Земле.

Также недалеко от урагана заметили второю пятно меньших размеров (диаметром около 6,3 тыс. км).

По мнению ученых, оба урагана могут быть связаны — по расчетам, обратное движение большого пятна начался в январе этого года — примерно тогда же появилась малое. Вероятно, малый ураган отделился от большого, при этом предоставив ему новое направление.

Пока мы не можем доказать, что они как-то связаны, — отмечают ученые. — Это остается загадкой.

До сих пор остается загадкой, как образуются эти бури, но этот последний гигантский темный вихрь является лучше всего изученным на сегодня. Необычной особенностью NDS-2018 является загадочное исчезновение вокруг него ярких облаков, которые сопровождали его во время движения к экватору.

Очевидно, облака исчезли, когда вихрь остановил свое путешествие на юг. Яркие облака образуются, когда поток воздуха обуреваемый и направлен вверх над вихрем, в результате чего газы, вероятно, замерзают в кристаллы.

Напомним, ученые недавно зафиксировали изменение цвета Большого Красного Пятна — крупнейшего шторма Юпитера.