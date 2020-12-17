Аномальний ураган сфотографував телескоп Hubble

Телескоп «Хаббл» простежив за аномальним ураганом на Нептуні, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n147924-anomalnyy-uragan-sfotografuvav-teleskop-hubble.html

Ракурс

Космічний телескоп Hubble простежив за аномальним ураганом на восьмій планеті Сонячної системи — Нептуні.

Цей ураган, помітили кілька років тому. На фотознімках такі урагани виглядають як темні плями, повідомляє прес-служба NASA.

Зазвичай урагани на Нептуні тривають приблизно два земні роки. Вони виникають як області підвищеного тиску на середніх широтах, стабілізуючись силою Коріоліса, яка виникає через обертання планети довкола своєї осі.

При зміщенні ураганів до екватора вплив сили Коріоліса слабшає і вони розсіюються.

Так сталося вже з трьома ураганами, за якими вчені спостерігали за допомогою Hubble. Однак четвертий ураган, зафіксований у 2018 році, який отримав назву NDS-2018, з незрозумілих наразі причин не лише вцілів після руху до екватора планети, а й змінив напрямок руху на протилежний, почавши рух на північ і знову стабілізувавшись.

Діаметр цього урагану становить 7,5 тис. км, що більше, ніж ширина Атлантичного океану на Землі.

Також поблизу цього урагану помітили другу пляму менших розмірів (діаметром близько 6,3 тис. км).

На думку вчених, обидва урагани можуть бути пов’язаними — за розрахунками, зворотний рух великої плями розпочався в січні цього року — приблизно тоді ж з’явилася мала. Ймовірно, малий ураган відокремився від великого, при цьому надавши йому новий напрям.

Поки ми не можемо довести, що вони якось пов’язані, — зазначають учені. — Це залишається загадкою.

Досі залишається загадкою, як утворюються ці бурі, але цей останній гігантський темний вихор є найкраще вивченим на сьогодні. Незвичайною особливістю NDS-2018 є загадкове зникнення довкола нього яскравих хмар, котрі супроводжували його під час руху до екватора.

Очевидно, хмари зникли, коли вихор зупинив свою подорож на південь. Яскраві хмари утворюються, коли потік повітря збурений і спрямований вгору над вихором, в результаті чого гази, ймовірно, замерзають у кристали.

Нагадаємо, учені нещодавно зафіксували зміну кольору Великої Червоної Плями — найбільшого шторму Юпітера.