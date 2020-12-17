Сервисный центр. Фото: Facebook

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Сервисный центр в Новотроицком на Донбассе открыли вчера, 16 декабря. Это уже второй подобный центр, созданный на КПВВ у оккупированных территорий.

В центре граждане Украины с оккупированных территорий Донбасса смогут получить все необходимые административные услуги. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на своей странице в Facebook.



Сообщается, что в торжественном мероприятии по открытию центра приняли участие министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Польши в Украине Бартош Цыхоцки и заместитель консула Германии Петер Герр.

Работы по построению центра начались в ноябре, а завершились уже в декабре. Теперь на КППВ в Новотроицком все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить все социальные, административные услуги и юридическую помощь.

Также в сервисном центре предусмотрены отделения Новой почты, Ощадбанка, комнаты матери и ребенка, аптека и магазин сопутствующих товаров «ОСТО», можно будет воспользоваться соцпрограммами, в том числе — медицинскими, такими как «Доступные лекарства».

В следующем году на всех КПВВ будут оборудованы такие сервисные центры. Резников отметил, что власть посылает четкий сигнал, что Донбасс важен для Украины, что, люди, которые сегодня находятся на временно оккупированной территории, и являются заложниками оккупантов — являются гражданами Украины, и государство заботится о них.

Он напомнил, что несмотря на усиление карантинных ограничений с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, что бесплатное тестирование на коронавирус станет доступным в медпунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса.