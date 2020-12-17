Донбас. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n147923-novyy-servisnyy-centr-vidkryly-na-kpvv-u-novotroyickomu-foto.html

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Сервісний центр у Новотроїцькому на Донбасі відкрили вчора, 16 грудня. Це вже другий подібний центр, який створено на КПВВ біля окупованих територій.

У центрі громадяни України з окупованих територій Донбасу зможуть отримати усі необхідні адміністративні послуги. Про це повідомляє прес-служба української делегації у Тристоронній контактнії групі на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що в урочистому заході з відкриття центру взяли участь міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі та заступник консула Німеччини Петер Герр.





Роботи з будування центру розпочалися у листопаді, а завершилися вже у грудні. Тепер на КППВ у Новотроїцькому усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати усі соціальні, адміністративні послуги та безоплатну правову допомогу.





Також у сервісному центрі передбачені відділення Нової пошти, Ощадбанку, кімнати матері і дитини, аптека і магазин супутніх товарів «ОСТО», можна буде скористатися соцпрограмами, у тому числі — медичними, такими як «Доступні ліки».





Наступного року на всіх КПВВ буде обладнано такі сервісні центри. Резніков наголосив, що влада посилає чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що, люди, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території, та є заручниками окупантів — є громадянами України, і держава піклується про них.





Він нагадав, що попри посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня, усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду продовжать працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що безкоштовне тестування на коронавірус стане доступним в медпунктах сервісних центрів на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу.