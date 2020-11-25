Безкоштовне COVID-тестування стане доступним на КПВВ

https://racurs.ua/ua/n146957-bezkoshtovne-covid-testuvannya-stane-dostupnym-na-kpvv.html

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Безкоштовне тестування на коронавірус стане доступним в медпунктах сервісних центрів на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Про це заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Якщо говорити про послуги, які надаються та будуть надаватися в медичному пункті, планується проводити безкоштовне тестування на COVID-19. Також нагадаю, що один сервісний центр вже працює у Щасті. В грудні аналогічний центр відкриють на КПВВ в Новотроїцькому, а також модернізований на Чонгарі. У наступному році багатофункціональні сервісні центри з’являться на всіх КПВВ, — сказала Голованчук.

За її словами, процедура тестування на коронавірус в КПВВ проходитиме відповідно до алгоритму роботи «первинки» в медкабінеті сервісного центру.

Проводитиметься тестування на в’їзді, якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження. Поки не скажу, чи зачепить це всіх або тільки осіб з відповідними симптомами, але це точно буде, — наголосила заступник міністра.

Голованчук сподівається, що така послуга запрацює до кінця року. За її словами, зараз громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести за власні кошти і чекають, коли прийдуть результати. Голованчук назвала такий підхід «не зовсім гуманним» до громадян.