Бесплатное COVID-тестирование станет доступным на КПВВ

https://racurs.ua/n146957-besplatnoe-covid-testirovanie-stanet-dostupnym-na-kpvv.html

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Бесплатное тестирование на коронавирус станет доступным в медпунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса.

Об этом заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью для «Интерфакс-Украина».

Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте, планируется проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком, а также модернизирован на Чонгаре. В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ, — сказала Голованчук.

По ее словам, процедура тестирования на коронавирус в КПВВ будет проходить согласно алгоритму работы «первички» в медкабинете сервисного центра.

Будет проводиться тестирование на въезде, если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, затронет ли это всех или только людей с соответствующими симптомами, но это точно будет, — подчеркнула замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года. По ее словам, сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Голованчук считает такой подход «не совсем гуманным» к гражданам.