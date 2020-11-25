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Шотландия сделала бесплатными гигиенические продукты для женщин. Фото: РИА Новости

Шотландия первой в мире сделала бесплатными гигиенические продукты для женщин

25 ноя 2020, 12:26
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Бесплатный доступ к гигиеническим продуктам своим гражданкам обеспечили власти Шотландии.

Парламент страны 24 ноября принял соответствующий закон в рамках метода борьбы с бедностью. Таким образом Шотландия стала первой страной в мире, которая обеспечила женщинам бесплатный доступ к тампонам и прокладкам. Об этом сообщает The Guardian.

В стране должна заработать общенациональная система, гарантирующая женщинам доступ к гигиеническим продуктам. Закон предусматривает, что тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Также эти средства по-прежнему будут доступны в туалетах школ и университетов. Нововведения обойдутся налогоплательщикам в 32 млн долл.

По словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджена, этот закон — важная политическая мера для женщин и девушек.


Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным продуктам для всех, кто в них нуждается, — написал он в Twitter.

Напомним, 25 ноября отмечают Международный день устранения насилия против женщин, этот праздник ввела Генеральная ассамблея ООН. По инициативе ООН до 10 декабря продолжается акция «16 дней против насилия».


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