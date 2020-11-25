Шотландія зробила безкоштовними гігієнічні продукти для жінок. Фото: РІА Новости

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Безкоштовний доступ до гігієнічних продуктів своїм громадянкам забезпечила влада Шотландії.

Парламент країни 24 листопада ухвалив відповідний закон у рамках методу боротьби з бідністю. Таким чином Шотландія стала першою країною в світі, яка забезпечила жінкам безкоштовний доступ до тампонів та прокладок. Про це повідомляє The Guardian.

В країні повинна запрацювати загальнонаціональна система, що гарантує жінкам доступ до гігієнічних продуктів. Закон передбачає, що тампони і прокладки можна буде отримати безкоштовно в спеціалізованих громадських місцях, таких як культурно-спортивні центри, молодіжні клуби та аптеки. Також ці засоби, як і раніше, будуть доступними в туалетах шкіл і університетів. Нововведення обійдуться платникам податків у 32 млн дол.

За словами прем'єр-міністра Шотландії Ніколи Стерджена, цей закон — важливий політичний захід для жінок та дівчат.

Я пишаюся тим, що можу проголосувати за цей новаторський закон і зробити Шотландію першою країною в світі, що забезпечила безкоштовний доступ до менструальних продуктів для всіх, хто їх потребує, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 25 листопада відзначають Міжнародний день усунення насильства проти жінок, це свято запровадила Генеральна асамблеяООН. За ініціативи ООН до 10 грудня триває акція «16 днів проти насильства».