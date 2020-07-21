Помилки дорослих жінок. Фото: Pixabay

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Ракурс

Помилки дорослих жінок часто стосуються догляду за собою, стилю в одязі та ігнорування проблем власного здоров'я. По мірі дорослішання дівчина перетворюється на жінку, але вперто не бажає помічати цих змін. Ігнорування очевидних вікових зрушень загрожує неприємними наслідками — жінка ризикує не просто здаватися смішною, слідуючи іміджу дівчинки в одязі і манері поведінки, але і нашкодити своєму психологічному здоров'ю, відчуваючи невідповідність внутрішнього віку своїй зовнішності.

Яких основних помилок припускаються жінки при дорослішанні і як уникнути найпоширеніших вікових помилок?

Дорослішати — не страшно

Є багато причин, з яких варто дорослішати: наприклад, жінка вчиться прислухатися до власних відчуттів і краще розуміє себе. Юнацькі пристрасті, що осліплюють дівчат, трохи заспокоюються, і в жінки з'являється розуміння того, чого вона насправді хоче і чого прагне.

Проте попри деяку мудрість, набуту з роками, багато жінок впускають можливість оптимізувати своє здоров'я і благополуччя. Ось 12 помилок, які схильні робити жінки після 30 років, про які вони навіть не замислювалися у 20-річному віці, а також поради щодо того, що завжди можна виправити у своєму житті, навіть якщо вам вже за 50.

Пропуск тренувань

Біль у лікті чи попереку? Це в жодному разі не причина для того, щоб покинути тренування, і точно не привід не починати заняття спортом. Залишатися фізично активною життєво важливо для вашого здоров'я і якості життя. Фактично це може ефективно полегшити біль і запобігти таким проблемам зі здоров'ям у майбутньому, як збільшення ваги, діабет, серцеві захворювання або деменція.

«Вправи приводять тіло у стан збудження, готовності до руху, що виражається в більшій енергійності і поліпшує загальне самопочуття. Щоденні завдання стають менш напруженими і потребують менше зусиль», — пояснює Френк Фріш, доктор філософії, директор кінезіології в Університеті Чепмена в Оранжі, штат Каліфорнія, США.

Якщо ви вже займаєтеся спортом, відмова від тренувань тільки нашкодить вашій загальній фізичній формі. А якщо ви досі не записалися у спортзал, ніколи не пізно зайнятися йогою, спортивною ходьбою чи осідлати велотренажер.

Якщо виникає дискомфорт, спробуйте інший вид спортивної активності й обов'язково проконсультуйтеся у спортивного лікаря.

Ігнорувати проблеми серця

Кожен четвертий випадок смерті у світі — наслідок хвороб серцево-судинної системи. Іншими словами, турбота про цей вкрай важливий орган має бути для всіх найвищим пріоритетом. Але як ви дізнаєтеся, чи є у вас ризик серцево-судинних захворювань?

Все починається зі знання кількох ключових показників здоров'я серця, в тому числі артеріального тиску, холестерину, цукру в крові та індексу маси тіла.

Хоча ви не можете змінити свій вік або спадковість, існує безліч звичок, від яких можна відмовитися, щоб запобігти можливим проблемам із серцем. Наприклад, обирайте підйом сходами замість ліфта, зелень і овочі — замість чергової порції м'яса, прогулянку на свіжому повітрі — замість вечора перед телевізором. Забудьте про фаст-фуд: він не принесе користі в жодному віці.

Не висипатися

Як не сумно, але якщо ви доросла жінка, то доведеться змиритися з тим, що минули дні, коли ви могли гуляти на вечірці всю ніч, а потім взяти себе в руки наступного ранку і рушити на роботу або навчання (хоча це нездорова звичка у будь-якому віці!).

Вам може здатися спокусливим відмовитися від сну заради веселощів, особливо якщо весь вільний час ви приділяєте догляду за дітьми і домашнім обов'язкам, але робити цього не варто. Організм не пробачить вам легковажності: сили, які ви витратите на нічні розваги, будуть відновлюватися кілька днів. Хронічне недосипання пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету та інших проблем зі здоров'ям, які стають ще важливішими з віком.

Недостатньо вітаміну B12

Можливо, ви знаєте, що по мірі дорослішання потреби організму у вітамінах трохи змінюються. З дитинства люди повинні отримувати багато кальцію і вітаміну D. Але як щодо вітаміну B12? Він часто ігнорується як необхідність, але дуже важливо звертати увагу на цю речовину, особливо коли ви стаєте старшими. Це пов'язано з тим, що по мірі старіння вашого тіла і зниження рівня активності шлункової кислоти може бути складніше отримати всі необхідні вітаміни групи B тільки зі здорової їжі.

Тому коли вам виповниться 50 років, на додаток до збільшення кількості продуктів, насичених вітаміном B12 (наприклад, яйця, м'ясо, молюски та молочні продукти), в дієту також можна додати деякі продукти, спеціально збагачені поживними речовинами і вітамінами.

Недостатньо калію

Ще одна помилка дорослих жінок — ігнорування потреб організму в калії. Виявляється, ця речовина є особливо важливою після досягнення середнього віку. Це пов'язано з тим, що артеріальний тиск підвищується з віком, і калій може допомогти в боротьбі з цією проблемою, а також знизити ризик захворювань серця і нирок, кажуть фахівці Інституту Полінга штату Орегон.

Але це не означає, що ви повинні з'їдати по банану щодня. Безліч інших продуктів повні калію, наприклад, солодка картопля, боби та йогурт.

Вважати, що існують «вікові» стрижки

Хочете зберегти довжину волосся до плечей або навіть нижче — чому б і ні? «Насправді немає жодних правил щодо довжини волосся для жінок середнього віку, — розповідає Барбара Гріфман, автор книжки «Найкраще у всьому після 50: Поради експертів щодо стилю, сексу, здоров'я, грошей і багато іншого». — Це залежить від зросту жінки, форми обличчя, способу життя і стану волосся».

Річ у тім, що ваше волосся, ймовірно, ставатиме тоншим з віком, і його текстура може стати більш грубою. Виберіть стрижку і колір, які будуть вам до лиця. Звичайно, вони можуть істотно відрізнятися від того, що пасувало вам у 20 або 30 років, і це абсолютно нормально. Але вміння вчасно зорієнтуватися і змінити підхід до власної зовнішності — це «суперсила» зрілої жінки, відкритої для прийняття власного віку. Дехто в 40 виглядає більш стильно і жіночно, ніж виглядали у 20, адже зуміли перетворити недоліки на переваги.

Доглядати за собою, як у 20 років

Шкіра змінюється з часом, а це значить, що і методи догляду за нею теж повинні змінитися. Щоденне інтенсивне нанесення макіяжу може призвести до передчасного старіння сухої шкіри. Вибирайте легкі зволожувальні засоби і наносіть їх, уникаючи розтягувальних рухів — тільки подушечками пальців.

Віддайте перевагу засобам із вмістом гіалуронової кислоти, здатної зберігати шкіру тривалий час більш зволоженою і свіжою, продовжуючи її молодість.

Перегляньте палітру декоративної косметики: з роками шкіра може змінити тон, та й мода на певні кольори теж не стоїть на місці. Згадайте дам у віці з блакитними тінями, модними в роки їхньої юності, і постарайтеся не наслідувати їхній приклад.

Ігнорувати проблеми з зубами

Регулярне чищення зубів, обробка зубною ниткою і стоматологічні огляди — це не просто підтримка красивої усмішки. Погана гігієна порожнини рота тісно пов'язана з більш високими ризиками серцевого нападу та інсульту — проблем, які стають більш поширеними з віком. Точна причина цього поки не відома медикам, проте одна з теорій полягає в тому, що бактерії, які заражають ясна, викликають запалення і пошкодження кровоносних судин.

Тож не пропускайте обов'язкові планові відвідування стоматолога — це питання не лише краси, а й загального здоров'я.

Неправильний бюстгальтер

Хіба ви не зберегли в ящику для білизни той старий бюстгальтер, що погано прилягає, як «запасний варіант» на випадок, якщо зручні і нові — всі у пранні? Можливо, ви навіть не замислюєтеся над необхідністю придбати більш зручну спідню білизну.

Однак лікарі кажуть, що тканини жіночих грудей з часом істотно змінюються внаслідок вагітності, коливань ваги і, звичайно ж, під впливом сили тяжіння.

«Багато жінок продовжують носити той самий розмір і бренд, який вони носили завжди, не розуміючи, що наше тіло змінюється з віком», — каже доктор Гріфман з університету Менн. Проте правильна спідня білизна може допомогти уникнути розтяжок і обвисання грудей, тому перегляньте вміст свого ящика й інвестуйте в нові речі.

«Нудне» статеве життя

Природне зниження рівня естрогену, що починається в перименопаузі, може призвести до змін, які роблять секс болючим, але вам не треба миритися з цим. Така проблема, як, наприклад, сухість піхви, повністю виліковна.

У вас має бути впевненість і свобода одягатися і почуватися настільки сексуально, наскільки ви хочете. Не бійтеся розкривати, досліджувати свої сексуальні потреби.

Жінки, старші за 50 років, можуть виявити, що секс для них став ще кращим, ніж у молодшому віці, адже розуміння власних потреб і бажань дає відчуття свободи в ліжку.