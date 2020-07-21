Ошибки взрослых женщин. Фото: Pixabay

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Ракурс

Ошибки взрослых женщин часто касаются ухода за собой, стиля в одежде и пренебрежения проблемами собственного здоровья. По мере взросления девушка превращается в женщину, но упорно не желает замечать этих изменений. Игнорирование очевидных возрастных сдвигов чревато неприятными последствиями — женщина рискует не просто казаться смешной, следуя имиджу девочки в одежде и манере поведения, но и навредить своему психологическому здоровью, чувствуя несоответствие внутреннего возраста своей внешности.

Какие основные ошибки склонны совершать женщины при взрослении и как избежать самых распространенных возрастных ошибок?

Взрослеть — не страшно

Есть много причин, по которым стоит взрослеть: например, женщина учится прислушиваться к собственным ощущениям и лучше понимает себя. Юношеские страсти, ослепляющие девушек, немного успокаиваются, и у женщины появляется понимание того, чего она на самом деле желает и к чему стремится.

Тем не менее, несмотря на некоторую мудрость, приобретенную с годами, многие женщины упускают возможность оптимизировать свое здоровье и благополучие. Вот 12 ошибок, которые склонны совершать женщины после 30 лет, о которых они даже не задумывались в 20-летнем возрасте, а также советы по поводу того, что всегда можно исправить в своей жизни, даже если вам уже за 50.

Пропуск тренировок

Боль в локте или пояснице? Это ни в коем случае не причина для того, чтобы бросить тренировки, и точно не повод не начинать занятия спортом. Оставаться физически активной жизненно важно для вашего здоровья и качества жизни. Фактически это может эффективно облегчить боль и предотвратить такие проблемы со здоровьем в будущем, как увеличение веса, диабет, сердечные заболевания или деменция.

«Упражнения приводят тело в состояние возбуждения, готовности к движению, что выражается в большей энергичности и улучшает общее самочувствие. Ежедневные задания становятся менее напряженными и требуют меньше усилий», — объясняет Фрэнк Фриш, доктор философии, директор кинезиологии в Университете Чепмена в Оранже, штат Калифорния, США.

Если вы уже занимаетесь спортом, отказ от тренировок только навредит вашей общей физической форме. А если вы до сих пор не записались в спортзал, никогда не поздно заняться йогой, спортивной ходьбой или оседлать велотренажер.

Если возникает дискомфорт, попробуйте другой вид спортивной активности и обязательно проконсультируйтесь у спортивного врача.

Игнорировать проблемы сердца

Каждый четвертый случай смерти в мире — следствие болезней сердечно-сосудистой системы. Другими словами, забота об этом крайне важном органе должна быть для всех наивысшим приоритетом. Но как вы узнаете, есть ли у вас риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Все начинается со знания нескольких ключевых показателей здоровья сердца, в том числе артериального давления, холестерина, сахара в крови и индекса массы тела.

Хотя вы не можете изменить свой возраст или наследственность, существует множество привычек, от которых можно отказаться, чтобы предотвратить возможные проблемы с сердцем. Например, предпочтите подъем по ступенькам лифту, зелень и овощи — очередной порции мяса, прогулку на свежем воздухе — вечеру перед телевизором. Забудьте о фастфуде: он не принесет пользы ни в каком возрасте.

Не высыпаться

Как ни грустно, но если вы взрослая женщина, то придется смириться с тем, что прошли дни, когда вы могли гулять на вечеринке всю ночь напролет, а потом взять себя в руки на следующее утро и отправиться на работу или учебу (хотя это нездоровая привычка в любом возрасте!).

Вам может показаться соблазнительным отказаться от сна ради веселья, особенно если все свободное время вы уделяете уходу за детьми и домашним обязанностям, но делать этого не стоит. Организм не простит вам легкомыслия: силы, которые вы потратите на ночные развлечения, будут восстанавливаться несколько дней. Хроническое недосыпание связано с повышенным риском развития диабета и других проблем со здоровьем, которые становятся еще более важными с возрастом.

Недостаточно витамина B12

Возможно, вы знаете, что по мере взросления потребности организма в витаминах немного меняются. С детства люди должны получать много кальция и витамина D. Но как насчет витамина B12? Он часто игнорируется как необходимость, но очень важно обращать внимание на это вещество, особенно когда вы становитесь старше. Это связано с тем, что по мере старения вашего тела и снижения уровня активности желудочной кислоты может быть сложнее получить все необходимые витамины группы B только из здоровой пищи.

Поэтому когда вам исполнится 50 лет, в дополнение к увеличению количества продуктов, насыщенных витамином B12 (например, яйца, мясо, моллюски и молочные продукты), в диету также можно добавить некоторые продукты, специально обогащенные питательными веществами и витаминами.

Недостаточно калия

Еще одна ошибка взрослых женщин — игнорирование потребностей организма в калии. Оказывается, это вещество особенно важно после достижения среднего возраста. Это связано с тем, что артериальное давление повышается с возрастом, и калий может помочь в борьбе с этой проблемой, а также снизить риск заболеваний сердца и почек, говорят специалисты Института Полинга штата Орегон.

Но это не значит, что вы должны начать съедать по банану в день. Множество других продуктов полны калия, например, сладкий картофель, бобы и йогурт.

Считать, что существуют «возрастные» стрижки

Хотите сохранить длину волос до плеч или даже ниже — почему бы и нет? «На самом деле нет никаких правил в отношении длины волос для женщин среднего возраста, — рассказывает Барбара Грифман, автор книги «Лучшее во всем после 50: Руководство экспертов по стилю, сексу, здоровью, деньгам и многому другому». — Это зависит от роста женщины, формы лица, образа жизни и состояния волос».

Дело в том, что ваши волосы, вероятно, будут истончаться с возрастом, и их текстура может стать более грубой. Выберите стрижку и цвет, которые будут вам к лицу. Конечно, они могут существенно отличаться от того, что шло вам в 20 или 30 лет, и это абсолютно нормально. Но умение вовремя сориентироваться и изменить подход к собственной внешности — это «суперсила» зрелой женщины, открытой для принятия собственного возраста. Некоторые в 40 выглядят более стильно и женственно, чем выглядели в 20, потому что сумели превратить недостатки в достоинства.

Ухаживать за собой, как в 20 лет

Кожа меняется со временем, а это значит, что и методы ухода за ней тоже должны измениться. Ежедневное интенсивное нанесение макияжа может привести к преждевременному старению сухой кожи. Выбирайте легкие увлажняющие средства и наносите их, избегая растягивающих движений — только подушечками пальцев.

Отдайте предпочтение средствам с содержанием гиалуроновой кислоты, способной сохранять кожу долгое время более увлажненной и свежей, продлевая ее молодость.

Пересмотрите цветовую палитру декоративной косметики: с годами кожа может сменить тон, да и мода на определенные цвета тоже не стоит на месте. Вспомните престарелых дам с голубыми тенями, модными в годы их юности, и постарайтесь не следовать их примеру.

Игнорировать проблемы с зубами

Регулярная чистка зубов, обработка зубной нитью и стоматологические осмотры — это не просто поддержание красивой улыбки. Плохая гигиена полости рта тесно связана с более высокими рисками сердечного приступа и инсульта — проблем, которые становятся более распространенными с возрастом. Точная причина этого пока не известна медикам, однако одна из теорий заключается в том, что бактерии, заражающие десны, вызывают воспаление и повреждение кровеносных сосудов.

Так что не пропускайте обязательные плановые посещения стоматолога — это вопрос не только красоты, но и общего здоровья.

Неправильный бюстгальтер

Разве вы не сохранили тот старый, плохо прилегающий бюстгальтер в ящике для белья в качестве «запасного варианта», на случай, если удобные и новые — все в стирке? Возможно, вы даже не задумываетесь над необходимостью приобрести более удобное нижнее белье.

Однако врачи говорят, что ткани женской груди со временем существенно меняются в результате беременности, колебаний веса и, конечно же, под влиянием силы тяжести.

«Многие женщины продолжают носить тот же размер и бренд, который они носили всегда, не понимая, что наше тело меняется с возрастом», — говорит доктор Грифман из университета Мэнн. Тем не менее, правильное нижнее белье может помочь избежать растяжек и обвисания груди, поэтому пересмотрите содержимое своего ящика и инвестируйте в новые вещи.

«Скучная» половая жизнь

Естественное снижение уровня эстрогена, начинающееся в перименопаузе, может привести к изменениям, которые делают секс болезненным, но вам не нужно мириться с этим. Такая проблема, как, например, сухость влагалища, полностью излечима.

У вас должна быть уверенность и свобода одеваться и чувствовать себя настолько сексуально, насколько вы хотите. Не бойтесь раскрывать, исследовать свои сексуальные потребности.

Женщины старше 50 лет могут обнаружить, что секс для них стал еще лучше, чем в более молодом возрасте, ведь понимание собственных потребностей и желаний дает ощущение свободы в постели.