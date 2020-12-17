Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Египет. Фото: Istock

Правила въезда в Египет изменили для украинцев

17 дек 2020, 14:22
999

Путешествие в Египет для украинцев теперь обернется лишними хлопотами. С начала декабря власти Египта ужесточили требования к негативным ПЦР-тестам, которые должны предоставлять украинцы во время прибытия в страну.


Отныне обязательным условием для въезда является отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть выполнен за 72 часа до прибытия. Об этом пишет посольство Украины в Египте.

Тест должен соответствовать ряду требований:

  • содержать точные дату и время сдачи теста;
  • быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;
  • не имеет содержать никаких исправлений или поправок;
  • должен быть указан вид теста;
  • иметь отметку, что было проведено тестирование типа RT-PCR;
  • должен быть выдан на английском языке;
  • содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Отмечается, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета.

Требования к украинцам. Фото: Коронавирус в регионахНапомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире стремительно распространяется, поэтому власти Египта решили ввести обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих в страну. Такое решение приняли из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом в странах, граждане которых чаще всего выбирают этот курорт для путешествия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров