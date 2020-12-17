Правила въезда в Египет изменили для украинцев

Египет. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147927-pravila-vezda-v-egipet-izmenili-dlya-ukraincev.html

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Путешествие в Египет для украинцев теперь обернется лишними хлопотами. С начала декабря власти Египта ужесточили требования к негативным ПЦР-тестам, которые должны предоставлять украинцы во время прибытия в страну.

Отныне обязательным условием для въезда является отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть выполнен за 72 часа до прибытия. Об этом пишет посольство Украины в Египте.

Тест должен соответствовать ряду требований:

содержать точные дату и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;

не имеет содержать никаких исправлений или поправок;

должен быть указан вид теста;

иметь отметку, что было проведено тестирование типа RT-PCR;

должен быть выдан на английском языке;

содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Отмечается, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире стремительно распространяется, поэтому власти Египта решили ввести обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих в страну. Такое решение приняли из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом в странах, граждане которых чаще всего выбирают этот курорт для путешествия.