Правила въезда в Египет изменили для украинцев

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Отмечается, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета.
Египет. Фото: Istock
Правила въезда в Египет изменили для украинцевhttps://racurs.ua/n147927-pravila-vezda-v-egipet-izmenili-dlya-ukraincev.htmlРакурс
Путешествие в Египет для украинцев теперь обернется лишними хлопотами. С начала декабря власти Египта ужесточили требования к негативным ПЦР-тестам, которые должны предоставлять украинцы во время прибытия в страну.
Отныне обязательным условием для въезда является отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть выполнен за 72 часа до прибытия. Об этом пишет посольство Украины в Египте.
Тест должен соответствовать ряду требований:
- содержать точные дату и время сдачи теста;
- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- не имеет содержать никаких исправлений или поправок;
- должен быть указан вид теста;
- иметь отметку, что было проведено тестирование типа RT-PCR;
- должен быть выдан на английском языке;
- содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.
Отмечается, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире стремительно распространяется, поэтому власти Египта решили ввести обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих в страну. Такое решение приняли из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом в странах, граждане которых чаще всего выбирают этот курорт для путешествия.
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