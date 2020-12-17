Сергей Лавров. Фото: tunisiefocus

https://racurs.ua/n147926-300-letnuu-ikonu-iz-luganska-podarili-lavrovu-ukraina-trebuet-obyasneniy.html

Ракурс

Украденную из Донбасса 300-летнюю икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову. Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговине (БиГ) и ждет объяснений.

Икону подарил 14 декабря председательствующий президиума БиГ Милорад Додик, сообщает «Радіо Свобода».

Визит российского министра стал скандальным из-за того, что члены президиума Шефик Джаферович и Желько Комшич уклонились от встречи с ним в знак протеста, поскольку Лавров накануне встретился с Милорадом Додиком в помещении, где не было государственного флага Боснии и Герцеговины.

СМИ также обнародовали фото иконы, распространенное сербским агентством СРНА.

На фото видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине. Чиновники в Сараево не комментировали ситуацию.

Напомним, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Одного из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Владимир Путин пообещал дальнейшую поддержу боевиков на Донбассе со стороны России.