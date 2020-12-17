Рада назначила Шкарлета министром образования

Сергей Шкарлет, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n147925-rada-naznachila-shkarleta-ministrom-obrazovaniya.html

Ракурс

Верховная Рада во время своего заседания сегодня, 17 декабря, назначила министром образования исполняющего обязанности руководителя этого ведомства Сергея Шкарлета.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов при необходимых 226. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Шкарлет 25 июня был назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Украины. 17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней.

Недавно стало известно, что фамилия Шкарлета среди перечня кандидатов на министерские должности в рамках запланированных властями кадровых изменений в Кабмине.

Однако во время заседания парламентского комитета по вопросам образования 16 декабря кандидатуру Шкарлета не поддержали. Из 11 голосовавших Шкарлета поддержали только пятеро.

Возможность назначения Шкарлета на должность министра было по-разному воспринята в образовательной сфере.

В то время как руководители некоторых образовательных организаций и профсоюзов попросили Владимира Зеленского содействовать назначению Шкарлета на должность министра, ряд ученых и педагогов в письмах к Зеленскому и Верховной Раде выступили против этого.

Напомним, недавно Шкарлет получил предупреждение от Евросоюза относительно попытки разрушить реформы в Минобразования.