Вакцинацію від коронавірусу в Євросоюзі розпочнуть 27 грудня, фото – minfin

https://racurs.ua/ua/n147931-masova-vakcynaciya-vid-covid-19-u-ievrosouzi-nazvaly-datu.html

Ракурс

Масову вакцинацію від коронавірусу країни Європейського союзу розпочнуть 27 грудня. Прищеплювати громадян будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech.

27, 28 та 29 грудня вакцинація розпочнеться по всьому ЄС. Захистимо наших громадян разом, — повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Раніше вона запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Напередодні віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після схвалення.

Крім того, Європейське агентство з лікарських засобів збереться на засідання 21 грудня, щоб розглянути питання схвалення вакцини від COVID-19 компаній BioNTech і Pfizer.

Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Нагадаємо, безпечність вакцини від коронавірусу перевіряли спочатку на тваринах у лабораторних умовах. 8 грудня вакцину почали вводити людям у Великій Британії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вакцину від коронавірусу COVAX надішле в Україну навесні 2021 року. Чотири мільйони українців з групи ризику зможуть прищепити безкоштовно.