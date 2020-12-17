Вакцинацию от коронавируса в Евросоюзе начнут 27 декабря, фото – minfin

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Ракурс

Массовую вакцинацию от коронавируса страны Европейского союза начнут 27 декабря. Прививать граждан будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе, — сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее она предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.

Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer.

Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Напомним, безопасность вакцины от коронавируса сначала проверяли на животных в лабораторных условиях. 8 декабря вакцину начали вводить людям в Великобритании.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вакцина от коронавируса от COVAX поступит в Украину весной 2021 года. Четыре миллиона украинцев из группы риска смогут привить бесплатно.