Массовая вакцинация от COVID-19 — в Евросоюзе назвали датуhttps://racurs.ua/n147931-massovaya-vakcinaciya-ot-covid-19-v-evrosouze-nazvali-datu.htmlРакурс
Массовую вакцинацию от коронавируса страны Европейского союза начнут 27 декабря. Прививать граждан будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.
27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе, — сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Ранее она предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.
Накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.
Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer.
Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.
Напомним, безопасность вакцины от коронавируса сначала проверяли на животных в лабораторных условиях. 8 декабря вакцину начали вводить людям в Великобритании.
Ранее «Ракурс» сообщал, что вакцина от коронавируса от COVAX поступит в Украину весной 2021 года. Четыре миллиона украинцев из группы риска смогут привить бесплатно.