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В Україні посилюють карантин, фото: «Вікіпедія»

Карантин в Україні — як працюватимуть кафе та ресторани впродовж зими (ІНФОГРАФІКА)

17 гру 2020, 15:44
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Карантин в Україні посилюється у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Уряд, зокрема, запровадив додаткові обмеження на графік роботи кафе та ресторанів у грудні-лютому. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Кафе та ресторани працюватимуть у такому режимі:


  • до 18 грудня включно — з 7.00 до 22.00;
  • з 19 по 30 грудня — з 7.00 до 23.00. Розрахункові операції дозволяється здійснювати до 22.00;
  • у новорічну ніч дозволяється робота з 7.00 3 грудня по 1.00 1 січня.
  • протягом 1−7 січня дозволяється робота з 7.00 до 23.00, чеки слід закрити до 22.00;
  • в період локдауну (з 8 по 24 січня) дозволена тільки доставка або робота на винос;
  • у період з 25 січня до 28 лютого дозволено працювати з 7.00 до 23.00, розрахункові операції потрібно завершити до 22.00.

Робота таких закладів на винос чи здійснення доставки замовлень дозволені в будь який період.Карантин в Україні, інфографіка: Кабмін

Нагадаємо, нещодавно також став відомий графік роботи банків та пошти в новорічні свята.

Джерело: Ракурс


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