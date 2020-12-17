В Україні посилюють карантин, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n147932-karantyn-v-ukrayini-yak-pracuvatymut-kafe-ta-restorany-vprodovj-zymy-infografika.html

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Карантин в Україні посилюється у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Уряд, зокрема, запровадив додаткові обмеження на графік роботи кафе та ресторанів у грудні-лютому. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Кафе та ресторани працюватимуть у такому режимі:

до 18 грудня включно — з 7.00 до 22.00;

з 19 по 30 грудня — з 7.00 до 23.00. Розрахункові операції дозволяється здійснювати до 22.00;

у новорічну ніч дозволяється робота з 7.00 3 грудня по 1.00 1 січня.

протягом 1−7 січня дозволяється робота з 7.00 до 23.00, чеки слід закрити до 22.00;

в період локдауну (з 8 по 24 січня) дозволена тільки доставка або робота на винос;

у період з 25 січня до 28 лютого дозволено працювати з 7.00 до 23.00, розрахункові операції потрібно завершити до 22.00.

Робота таких закладів на винос чи здійснення доставки замовлень дозволені в будь який період.

Нагадаємо, нещодавно також став відомий графік роботи банків та пошти в новорічні свята.