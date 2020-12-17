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В Украине усиливают карантин, фото: «Википедия»

Карантин в Украине — как будут работать кафе и рестораны в течение зимы (ИНФОГРАФИКА)

17 дек 2020, 15:44
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Карантин в Украине усиливается в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19.

Правительство, в частности, ввело дополнительные ограничения на график работы кафе и ресторанов в декабре-феврале. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кафе и рестораны будут работать в следующем режиме:

  • до 18 декабря включительно — с 7.00 до 22.00;
  • с 19 по 30 декабря — с 7.00 до 23.00. Расчетные операции разрешается осуществлять до 22.00;
  • в новогоднюю ночь разрешается работа с 7.00 3 декабря по 1.00 1 января.
  • в течение 1−7 января разрешается работа с 7.00 до 23.00, чеки следует закрыть до 22.00;
  • в период локдауна (с 8 по 24 января) разрешена только доставка или работа на вынос;
  • в период с 25 января по 28 февраля разрешено работать с 7.00 до 23.00, расчетные операции нужно завершить до 22.00.

Работа таких заведений на вынос или осуществления доставки заказов разрешены в любой период.


Карантин в Украине, инфографика: Кабмин

Напомним, недавно также стал известен график работы банков и почты в новогодние праздники.

Источник: Ракурс


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