В Украине усиливают карантин, фото: «Википедия»

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Карантин в Украине усиливается в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19.

Правительство, в частности, ввело дополнительные ограничения на график работы кафе и ресторанов в декабре-феврале. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кафе и рестораны будут работать в следующем режиме:

до 18 декабря включительно — с 7.00 до 22.00;

с 19 по 30 декабря — с 7.00 до 23.00. Расчетные операции разрешается осуществлять до 22.00;

в новогоднюю ночь разрешается работа с 7.00 3 декабря по 1.00 1 января.

в течение 1−7 января разрешается работа с 7.00 до 23.00, чеки следует закрыть до 22.00;

в период локдауна (с 8 по 24 января) разрешена только доставка или работа на вынос;

в период с 25 января по 28 февраля разрешено работать с 7.00 до 23.00, расчетные операции нужно завершить до 22.00.

Работа таких заведений на вынос или осуществления доставки заказов разрешены в любой период.

Напомним, недавно также стал известен график работы банков и почты в новогодние праздники.