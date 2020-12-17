Шуфрич назвал Витренко наследником идей социальной справедливости своей матери

Юрий Витренко и его мать Наталия, фото — Википедия

https://racurs.ua/n147930-shufrich-nazval-vitrenko-naslednikom-idey-socialnoy-spravedlivosti-svoey-materi.html

Ракурс

Юрию Витренко, экс-топ-менеджеру «Нафтогаза» и кандидату на должность первого вице-премьер-министра по энергетике, в Верховной Раде вспомнили о его матери, Наталье Витренко.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич во время обсуждения в парламенте кандидатуры Витренко выразил надежду на «генетическую преемственность» Юрия Витренко и то, что он в Кабмине продолжит политику социальной справедливости своей матери.

Имею честь быть знакомым с Натальей Витренко. Это очень ответственный политик, политик с чувством социальной справедливости. Верю, что Юрий Витренко — наследник этих идей, — заявил Шкфрич.

Он убеждал нардепов проголосовать за кандидата на должность первого вице-премьр-министра, поскольку справедливость Витренко будет доминировать в политике правительства.

Наталья Витренко — украинский политик, доктор экономических наук, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины. Ее политические взгляды и программа характеризуются антизападной и пророссийской направленностью.

Она выступает против вступления Украины в НАТО и интеграции с Европейским Союзом, а взамен поддерживает идею межгосударственного союза с Россией и Беларусью. По собственным утверждениям, является сторонницей социализма и советской власти. Витренко дважды избиралась в Раду, была кандидатом в президенты Украины 1999 и 2004 годов.

С 1991 года, после развода родителей, Юрий остался жить с отцом. В СМИ упоминалось, что причиной развода Наталья Витренко называла свою активную политическую деятельность.

«Ракурс» сообщал, что Витренко в рамках соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» получит вместо назначенной ему денежной премии/заработной платы за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).