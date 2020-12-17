Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147929-ukraincy-ne-veryat-statistike-koronavirusa-no-podderjivaut-yanvarskiy-lokdaun-novyy-opros.html

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Коронавирус в Украине продолжает пугать граждан, а почти половина украинцев считают, что власти занижают официальную статистику заболевания. В то же время 31% наоборот считают, что эта информация является преувеличенной, и лишь 15% убеждены, что она объективна.

По сравнению с мартом, количество тех, кто считает статистику преувеличенной, выросла втрое (с 11 до 31%). Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Чаще всего статистику коронавируса считают преувеличенной молодые люди, а также те, кто редко отслеживают новости о коронавирусе. Также украинцы оказались сторонниками жестких ограничений — 56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% — против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% — имеют противоположное мнение.



Также во время карантина 63% поддерживают запрет митингов, демонстраций, 35% — не поддерживают. Более 70% опрошенных поддерживают закрытие спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе, а четверть против этого. За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов — 48% (47% против).

Меньше всего поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% — за, 67% — против), междугородной общественного транспорта (23% — за, 75% — против), и общественного транспорта (18% — за, 80% — против).



Действия власти украинцы оценивают преимущественно отрицательно. Так, 36% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% — не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 29%, недовольны — 67%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны — 61%, затруднились оценить — 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года для более 40% украинцев, но сохранил титул «Политика года» по версии 20% украинцев.