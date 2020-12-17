Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147929-ukrayinci-ne-viryat-statystyci-koronavirusu-ale-pidtrymuut-sichnevyy-lokdaun-nove-opytuvannya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує лякати громадян, а майже половина українців вважають, що влада занижує офіційну статистику захворювання. Натомість 31% навпаки вважають, що ця інформація є перебільшеною, і лише 15% переконані, що вона об'єктивна.

У порівняні з березнем, кількість тих, хто вважає статистику перебільшеною, зросла втричі (з 11 до 31%). Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Частіше вважають статистику перебільшеною молодь, а також ті, хто рідко відслідковують новини про коронавірус. Щодо карантину українців виявилися прихильниками жорстких обмежень — 56% підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 січня, 41% — проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% — мають протилежну думку.





Також під час карантину 63% підтримують заборону мітингів, демонстрацій, 35% — не підтримують. Понад 70% опитаних підтримують закриття спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе, а чверть проти цього. За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків — 48% (47% проти).

Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% — за, 67% — проти), міжміського громадського транспорту (23% — за, 75% — проти), і громадського транспорту (18% — за, 80% — проти).





Дії влади українці оцінюють переважно негативно. Так, 36% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% — не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я задоволені 29%, не задоволені — 67%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені — 61%, не змогли оцінити — 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (71%) та Верховної ради (77%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський став розчаруванням року для більш як 40% українців, але зберіг титул «Політика року» за версією 20% українців.