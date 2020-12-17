Путін відповів, чи планує знову балотуватися в президенти Росії

Володимир Путін, фото: Олексій Дружинін

https://racurs.ua/ua/n147928-putin-vidpoviv-chy-planuie-znovu-balotuvatysya-v-prezydenty-rosiyi.html

Ракурс

Володимир Путін, чинний президент Росії, ще не визначився з тим, чи планує брати участь у наступних виборах президента РФ, запланованих на 2024 рік.

Про це Путін заявив сьогодні, 17 грудня, відповідаючи на питання під час прес-конференції.

Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого вартує. Формально цей дозвіл є від народу. Робити або не робити це? Подивлюся, — заявив Путін.

Путін вперше був президентом РФ у період 2000−2008 років, очолювавши державу впродовж передбачуваних російською конституцією двох термінів.

Згодом він знову очолив Росію у 2012 році внаслідок суперечливого рішення Конституційного суду РФ, котрий розтлумачив норму російської конституції про максимум два президентські терміни для однієї особи, як дозвіл обратися в президенти не більше двох разів поспіль.

У зв’язку з продовженням тривалості одного президентського терміну в Росії до шести років, новий другий строк Путіна завершується у 2024 році.

Однак нещодавно в РФ були прийняті зміни до конституції, котрі дозволили «обнулити» президентські строки Путіна. Тож він тепер може балотуватися ще у 2024 та 2030 роках.