Путин рассказал, планирует ли снова баллотироваться в президенты России

Владимир Путин, фото: Алексей Дружинин

https://racurs.ua/n147928-putin-rasskazal-planiruet-li-snova-ballotirovatsya-v-prezidenty-rossii.html

Ракурс

Владимир Путин, действующий президент России, еще не определился с тем, планирует ли участвовать в следующих выборах президента РФ, запланированных на 2024 год.

Об этом Путин заявил сегодня, 17 декабря, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

Я для себя еще не принял решение, пойду ли не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю, — заявил Путин.

Путин впервые был президентом РФ в период 2000—2008 годов, возглавляв государство в течение предусматриваемых российской конституции двух сроков.

Впоследствии он снова возглавил Россию в 2012 году в результате противоречивого решения Конституционного суда РФ, который растолковал норму российской конституции о максимум двух президентских сроках для одного человека, как разрешение избираться в президенты не более двух раз подряд.

В связи с продлением одного президентского срока в России до шести лет, новый второй срок Путина заканчивается в 2024 году.

Однако недавно в РФ были приняты изменения в Конституцию, которые позволили «обнулить» президентские сроки Путина. Поэтому он теперь может баллотироваться еще в 2024 и 2030 годах.