Шуфрич назвав Вітренка спадкоємцем ідей соціальної справедливості своєї матері

Юрій Вітренко зі своєю матір'ю Наталею, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n147930-shufrych-nazvav-vitrenka-spadkoiemcem-idey-socialnoyi-spravedlyvosti-svoieyi-materi.html

Ракурс

Юрію Вітренку, екс-топ-менеджеру «Нафтогазу» і кандидату на посаду першого віце-прем'єр-міністра з енергетики, у Верховній Раді пригадали про його матір, Наталю Вітренку.

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич під час обговорення в парламенті кандидатури Вітренка висловив надію на «генетичну спадкоємність» Юрія Вітренка і те, що він у Кабміні продовжить політику соціальної справедливості своєї матері.

Маю честь бути знайомим із Наталею Вітренко. Це дуже відповідальний політик, політик із відчуттям соціальної справедливості. Вірю, що Юрій Вітренко — спадкоємець цих ідей, — заявив Шкфрич.

Він переконував нардепів проголосувати за кандидата на посаду першого віце-прем'р-міністра, оскільки соціальна справедливість Вітренка буде домінувати в політиці уряду.

Наталія Вітренко — український політик, доктор економічних наук, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України. Її політичні погляди та програма характеризуються антизахідною та проросійською спрямованістю.

Вона виступає проти вступу України до НАТО та інтеграції з Європейським Союзом, а натомість підтримує ідею міждержавного союзу з Росією та Білоруссю. За власними твердженнями, є прихильницею соціалізму та радянської влади. Вітренко двічі обиралася у Раду, була кандидатом в президенти України 1999 та 2004 років.

З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком. У ЗМІ згадувалося, що причиною розлучення Наталія Вітренко називала свою активну політичну діяльність.

«Ракурс» повідомляв, що Вітренко у рамках угоди з НАК «Нафтогаз України» отримає замість призначеної йому грошової премії/заробітної плати за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).