Разумков «воспитывал» скандального Тищенко из-за фотосессии со Шкарлетом

https://racurs.ua/n147933-razumkov-vospityval-skandalnogo-tischenko-iz-za-fotosessii-so-shkarletom-video.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, 17 декабря во время пленарного заседания взялся воспитывать скандального нардепа из фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, который решил устроить фотосессию у парламентской трибуны с новым главой Министерства образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

Министр Шкарлет за трибуной приносил присягу под крики «ганьба» нардепов из «Голоса» и «Европейской солидарности». Разумков тщетно пытался утихомирить коллег. Впоследствии к Шкарлету выбежал Тищенко, который решил сделать фото с новым главой МОН. К трибуне подошли еще несколько нардепов. Это возмутило Разумкова и он предложил Шкарлету занять место в ложе, где сидят все члены Кабмина. Тищенко вместе с другими «слугами» и министром проигнорировали обращение главы Рады.

Возвращаемся к работе, пожалуйста. Все… Уважаемый господин министр, ваша ложа в другом месте. Господин Шкарлет, вы не понимаете? Я вам еще раз повторяю, — кричал спикер украинского парламента.



Напомним, Шкарлета сегодня назначили министром образования минимально необходимым количеством голосов — 226.