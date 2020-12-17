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Ракурс
Разумков «воспитывал» скандального Тищенко из-за фотосессии со Шкарлетом

Разумков «воспитывал» скандального Тищенко из-за фотосессии со Шкарлетом (ВИДЕО)

17 дек 2020, 16:09
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, 17 декабря во время пленарного заседания взялся воспитывать скандального нардепа из фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, который решил устроить фотосессию у парламентской трибуны с новым главой Министерства образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

Министр Шкарлет за трибуной приносил присягу под крики «ганьба» нардепов из «Голоса» и «Европейской солидарности». Разумков тщетно пытался утихомирить коллег. Впоследствии к Шкарлету выбежал Тищенко, который решил сделать фото с новым главой МОН. К трибуне подошли еще несколько нардепов. Это возмутило Разумкова и он предложил Шкарлету занять место в ложе, где сидят все члены Кабмина. Тищенко вместе с другими «слугами» и министром проигнорировали обращение главы Рады.

Возвращаемся к работе, пожалуйста. Все… Уважаемый господин министр, ваша ложа в другом месте. Господин Шкарлет, вы не понимаете? Я вам еще раз повторяю, — кричал спикер украинского парламента.


Напомним, Шкарлета сегодня назначили министром образования минимально необходимым количеством голосов — 226.

Источник: Ракурс


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