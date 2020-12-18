В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n147956-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-vje-ponad-16-tys-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Жертвами цієї хвороби за минулу добу, 17 грудня, стали ще 260 осіб.

Міністр охорони Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За минулу добу зафіксовано ще 12 тис. 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 620 серед дітей та 552 серед медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

місті Києві — 1 тис. 658;

Запорізькій області — 1 тис. 22;

Одеській області — 925;

Київській області — 922;

Черкаській області — 583.

Госпіталізували за добу 2 тис. 904 особи, одужали — ще 12 тис. 866 хворих.

Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють майже 367 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

За добу проведено 68 тис. 759 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано 944 тис. 381 випадок COVID-19;

одужали 561 тис. 222 особи;

померли 16 тис. 256 хворих.

Нагадаємо, МОЗ планує провести вакцинацію від коронавірусу жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.