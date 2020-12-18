Коронавірус в Україні забрав життя вже понад 16 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147956-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-vje-ponad-16-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Жертвами цієї хвороби за минулу добу, 17 грудня, стали ще 260 осіб.
Міністр охорони Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За минулу добу зафіксовано ще 12 тис. 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 620 серед дітей та 552 серед медпрацівників.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких регіонах:
- місті Києві — 1 тис. 658;
- Запорізькій області — 1 тис. 22;
- Одеській області — 925;
- Київській області — 922;
- Черкаській області — 583.
Госпіталізували за добу 2 тис. 904 особи, одужали — ще 12 тис. 866 хворих.
Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють майже 367 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
За добу проведено 68 тис. 759 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- зафіксовано 944 тис. 381 випадок COVID-19;
- одужали 561 тис. 222 особи;
- померли 16 тис. 256 хворих.
Нагадаємо, МОЗ планує провести вакцинацію від коронавірусу жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.