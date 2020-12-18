Локдаун у Польщі оголосять після Різдва — країну закриють на три тижні, фото — DW

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Локдаун у Польщі запровадять, щоб збити ймовірну третю хвилю коронавірусу. Новий національний карантин діятиме від 28 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року.

Міністр здоров’я Адам Нєдзєльський повідомив 17 грудня, що нові обмеження почнуть діяти в понеділок після Різдва.

Додатково до нинішніх обмежень уряд закриває готелі, гірськолижні траси та крамниці в торгових центрах, крім пунктів продажу, що забезпечують задоволення основних потреб.

Порожніми вулиці країни будуть і в новорічну ніч. У країні діятиме комендантська година — від 19.00 31 грудня до 6.00 ранку 1 січня.

Як і раніше, особи, які приїжджають до Польщі, будуть зобов’язані пройти 10-денний карантин.

У Польщі вже діють деякі карантинні обмеження. Зокрема, не працюють ресторани, фітнес-центри та школи. Проведення весіль заборонено, а публічні зібрання обмежені п’ятьма особами.

Польща у листопаді вже оголошувала жорсткі заходи, які мали ефект. Після щоденних показників у 15−2 тис. нових хворих статистика знизилася до менше 10 тис. випадків. У середині грудня кількість нових випадків знову підскочила до понад 10 тис.

Наразі у Польщі вже діють деякі обмеження — не працюють ресторани, фітнес-центри та школи. Проведення весіль заборонено, а публічні зібрання обмежені п’ятьма особами. Навіть на вулицях громадянам необхідно бути у масках.

Станом на 17 грудня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, в Польщі загалом інфікувалися коронавірусом 1,171 млн людей, а померло 24,3 тис.

Уряд Польщі планує виділити на підтримку бізнесу 40 млрд злотих (понад 9 млрд євро).